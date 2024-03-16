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Військовослужбовець відмовився форсувати Дніпро та штурмувати Кринки: що вирішив суд

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Законом про мобілізацію можуть закріпити бронювання кінцевих бенефіціарів підприємств, важливих для економіки

Натомість державних службовців категорії «Б», «В», осіб, які працюють на посадах держслужби в органах місцевого самоврядування будуть бронювати не більше 50% кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах.

Як підготуватися до конкурсу у ВАКС так, щоб перемогти: практичні поради від ВККС та суддів Вищого антикорупційного суду

Судді Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш, Ігор Строгий, Віктор Маслов, Тетяна Криклива, Тимур Хамзін, Інна Білоус та Олексій Кравчук розповіли, як кандидатам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС готуватися до конкурсу та на що обов’язково необхідно звернути увагу.

Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

  1. В Україні

Уряд виділив 200 млн грн на меддопомогу та реабілітацію військових у «Феофанії»

11:32, 16 березня 2024
Кошти будуть спрямовані на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів за сучасною процедурою закупівлі із використанням електронного каталогу.
Уряд виділив 200 млн грн на меддопомогу та реабілітацію військових у «Феофанії»
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Кабінет Міністрів виділяє 200 мільйонів гривень на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для надання якісної медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців у госпіталі «Феофанія». 

15 березня уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців у клінічній лікарні «Феофанія»

Порядок регулює використання 200 млн грн, закладених у державному бюджеті на 2024 рік для Міністерства охорони здоровʼя на відновлення військових. Кошти будуть спрямовані на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у КЛ «Феофанія» за сучасною процедурою закупівлі із використанням електронного каталогу.  

Зазначається, що електронний каталог працює за принципом маркетплейсу і є безоплатним для замовників та надає можливість швидко і зручно купувати лікарські засоби та медичні вироби за допомогою інструменту запиту цінових пропозицій.

В умовах обмеженого фінансування це дозволить закуповувати лікарські засоби та медичні вироби із приблизною середньомісячною економією 20,4% порівняно із можливими закупівлями без використання електронного каталогу.

Право на отримання медичної допомоги та реабілітації у закладі мають військовослужбовці та особи рядового та начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоровʼя у зв’язку з війною рф проти України. 

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