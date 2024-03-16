Уряд виділив 200 млн грн на меддопомогу та реабілітацію військових у «Феофанії»

Кошти будуть спрямовані на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів за сучасною процедурою закупівлі із використанням електронного каталогу.

Кабінет Міністрів виділяє 200 мільйонів гривень на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для надання якісної медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців у госпіталі «Феофанія».

15 березня уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців у клінічній лікарні «Феофанія»

Порядок регулює використання 200 млн грн, закладених у державному бюджеті на 2024 рік для Міністерства охорони здоровʼя на відновлення військових. Кошти будуть спрямовані на закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у КЛ «Феофанія» за сучасною процедурою закупівлі із використанням електронного каталогу.

Зазначається, що електронний каталог працює за принципом маркетплейсу і є безоплатним для замовників та надає можливість швидко і зручно купувати лікарські засоби та медичні вироби за допомогою інструменту запиту цінових пропозицій.

В умовах обмеженого фінансування це дозволить закуповувати лікарські засоби та медичні вироби із приблизною середньомісячною економією 20,4% порівняно із можливими закупівлями без використання електронного каталогу.

Право на отримання медичної допомоги та реабілітації у закладі мають військовослужбовці та особи рядового та начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоровʼя у зв’язку з війною рф проти України.

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