На Дніпропетровщині чоловік тривалий час бив 8-річного племінника з вадами здоров’я

Дитину у важкому стані госпіталізували.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Мешканець міста Кам’янське Дніпропетровської області систематично бив 8-річного племінника з вадами здоров’я. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік проживав разом з п’ятьма дітьми дружини та її сестри, поки жінки працювали за кордоном.

Він протягом тривалого часу на ґрунті гніву через вади здоров’я 8-річного племінника наносив йому численні удари рукою та ременем по тілу.

Дитину госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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