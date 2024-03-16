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  1. В Україні

На Дніпропетровщині чоловік тривалий час бив 8-річного племінника з вадами здоров’я

12:28, 16 березня 2024
Дитину у важкому стані госпіталізували.
На Дніпропетровщині чоловік тривалий час бив 8-річного племінника з вадами здоров’я
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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Мешканець міста Кам’янське Дніпропетровської області систематично бив 8-річного племінника з вадами здоров’я. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік проживав разом з п’ятьма дітьми дружини та її сестри, поки жінки працювали за кордоном.

Він протягом тривалого часу на ґрунті гніву через вади здоров’я 8-річного племінника наносив йому численні удари рукою та ременем по тілу.

Дитину госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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