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  1. В Украине

На Днепропетровщине мужчина в течение длительного времени избивал 8-летнего племянника с пороками здоровья

12:28, 16 марта 2024
Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.
На Днепропетровщине мужчина в течение длительного времени избивал 8-летнего племянника с пороками здоровья
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Житель города Каменское Днепропетровской области систематически избивал 8-летнего племянника с недостатками здоровья. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина проживал вместе с пятью детьми жены и ее сестры, пока женщины работали за границей.

Он на протяжении длительного времени на почве гнева из-за пороков здоровья 8-летнего племянника наносил ему многочисленные удары рукой и ремнем по телу.

Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений малолетнему ребенку и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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