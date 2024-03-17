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  1. В Украине

Купля-продажа имущества: зачем заключают предварительный договор, прежде чем подписать основной

07:54, 17 марта 2024
Чаще покупатель и продавец ограничиваются основным договором, однако Гражданским кодексом Украины предусмотрена возможность заключения предварительного.
Купля-продажа имущества: зачем заключают предварительный договор, прежде чем подписать основной
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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило объяснило, зачем при купле-продаже имущества заключается предварительный договор, прежде чем подписать основной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из способов юридического урегулирования отношений на рынке недвижимости является заключение договора купли-продажи. Эта правовая форма удостоверения свободы сторон может состоять из двух отдельных документов: основного и предварительного.

Чаще покупатель и продавец ограничиваются основным договором, однако Гражданским кодексом Украины предусмотрена возможность заключения предварительного. Его суть заключается в предоставлении определенных гарантий по удостоверению основной сделки в ближайшее время.

Особую пользу от предварительной договоренности можно получить, если у сторон или у кого-то одного отсутствуют все необходимые документы для заключения основного договора (например, при купле-продаже недвижимого имущества, находящегося на этапе строительства). Все его существенные условия, не установленные предварительным договором, согласовываются в порядке, определенном сторонами в предварительном договоре, если такой порядок не установлен актами гражданского законодательства. Предварительный договор, равно как и основной, можно удостоверять у нотариуса, а если предметом сделки является недвижимость, то эта процедура получает обязательный характер.

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