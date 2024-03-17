Пособие по беременности и родам: ПФ назвал сроки рассмотрения листков нетрудоспособности

Даты открытия и закрытия листка нетрудоспособности соответствуют датам начала срока действия и окончания срока медицинского заключения.

Фото: protedu.org

Пенсионный фонд Украины напомнил сроки рассмотрения листков нетрудоспособности для назначения пособия по беременности и родам. Об этом сообщил официальный сайт ПФ.

В ведомстве отмечают, что основанием для назначения пособия по беременности и родам является сформирован на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности (часть первая статьи 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Даты открытия и закрытия листка нетрудоспособности соответствуют датам начала срока действия и окончания срока действия медицинского заключения, на основании которого сформирован этот листок нетрудоспособности (пункт 3 части второй Порядка выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздрава от 17.06.2021 № 1234).

Листок нетрудоспособности по причине нетрудоспособности «Беременность и роды» считается выданным через семь календарных дней с даты открытия листка нетрудоспособности.

На восьмой день листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами приобретает статус готов к оплате.

После этого больничный для назначения пособия по беременности и родам рассматривается работодателем в течение трех рабочих дней.

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