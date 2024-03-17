Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работа над расчетом обоснованной схемы должностных окладов госслужащих продолжается – НАДС

Также в НАДС размышляют над внедрением механизмов карьерного продвижения государственных служащих.

Ежемесячная зарплата детективов и прокуроров САП примерно соответствует зарплате на линии фронта – Анастасия Радина объяснила, хватит ли бюджета

Средств на антикоррупционные органы хватит даже в условиях ограниченного финансирования – председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

«Мы ждем на конкурс компетентных, добропорядочных кандидатов. Людей, которые любят и умеют работать» - член ВККС Олег Колиуш

В ВККС рассказали, как будет проходить конкурс в Высший антикоррупционный суд и АП ВАКС, и на что кандидатам нужно обратить внимание.

Народные депутаты предлагают ввести льготы на ввоз автомобилей в Украину для военнослужащих, проходивших службу после 24 февраля 2022 года

Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

Большая Палата Верховного Суда вынесла решение по делу судьи против ВККС, установив, что не является вмешательством в дискреционные полномочия Комиссии

Судья обратилась с иском к ВККС, которая отказалась допустить ее к собеседованию в рамках квалифоценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Пособие по беременности и родам: ПФ назвал сроки рассмотрения листков нетрудоспособности

08:55, 17 марта 2024
Даты открытия и закрытия листка нетрудоспособности соответствуют датам начала срока действия и окончания срока медицинского заключения.
Пособие по беременности и родам: ПФ назвал сроки рассмотрения листков нетрудоспособности
Фото: protedu.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины напомнил сроки рассмотрения листков нетрудоспособности для назначения пособия по беременности и родам. Об этом сообщил официальный сайт ПФ.

В ведомстве отмечают, что основанием для назначения пособия по беременности и родам является сформирован на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности (часть первая статьи 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Даты открытия и закрытия листка нетрудоспособности соответствуют датам начала срока действия и окончания срока действия медицинского заключения, на основании которого сформирован этот листок нетрудоспособности (пункт 3 части второй Порядка выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Минздрава от 17.06.2021 № 1234).

Листок нетрудоспособности по причине нетрудоспособности «Беременность и роды» считается выданным через семь календарных дней с даты открытия листка нетрудоспособности.

На восьмой день листок нетрудоспособности в связи с беременностью и родами приобретает статус готов к оплате.

После этого больничный для назначения пособия по беременности и родам рассматривается работодателем в течение трех рабочих дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Рассмотрение законопроекта о мобилизации: электронный учет, пересмотр лиц с инвалидностью и другие правки — прямой эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    заступник голови Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва