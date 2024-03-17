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Допомога по вагітності та пологах: ПФ назвав терміни розгляду листків непрацездатності

08:55, 17 березня 2024
Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку.
Допомога по вагітності та пологах: ПФ назвав терміни розгляду листків непрацездатності
Фото: protedu.org
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Пенсійний фонд України нагадав терміни розгляду листків непрацездатності для призначення допомоги по вагітності та пологах. Про це повідомив офіційний сайт ПФ.

У відомстві зазначають, що підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності (частина перша статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності (пункт 3 частини другої Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234).

Листок непрацездатності з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи» вважається виданим через сім календарних днів з дати відкриття листка непрацездатності.

На восьмий день листок непрацездатності у звʼязку з вагітністю та пологами набуває статусу «готовий до сплати».

Після цього лікарняний для призначення допомоги по вагітності та пологах розглядається роботодавцем протягом трьох робочих днів.

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