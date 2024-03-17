Забив до смерті рідного батька: на Харківщині судитимуть зловмисника

Обвинувачений бив батька табуреткою по голові, а потім продовжив наносити удари кулаками рук.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Харківщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом умисного вбивства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 17 січня в с. Огіївка Красноградського району в житловому будинку син на побутовому ґрунті посварився зі своїм 55-річним батьком.

Проте конфлікт словами не закінчився. Син, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, зіштовхнув батька, який сидів на табуретці, від чого той впав на підлогу обличчям.

Обвинувачений взяв табуретку та почав бити батька нею по голові, а потім продовжив наносити удари кулаками рук. Від отриманих травм батько загинув на місці.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Сахновщинському районному суді Харківської області.

У прокуратурі додали, що зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.