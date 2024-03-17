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«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

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Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

Які організації перевіряють пости українських користувачів у Facebook на предмет достовірності

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  1. В Україні

Забив до смерті рідного батька: на Харківщині судитимуть зловмисника

07:00, 17 березня 2024
Обвинувачений бив батька табуреткою по голові, а потім продовжив наносити удари кулаками рук.
Забив до смерті рідного батька: на Харківщині судитимуть зловмисника
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На Харківщині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом умисного вбивства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 17 січня в с. Огіївка Красноградського району в житловому будинку син на побутовому ґрунті посварився зі своїм 55-річним батьком.

Проте конфлікт словами не закінчився. Син, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, зіштовхнув батька, який сидів на табуретці, від чого той впав на підлогу обличчям.

Обвинувачений взяв табуретку та почав бити батька нею по голові, а потім продовжив наносити удари кулаками рук. Від отриманих травм батько загинув на місці.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Сахновщинському районному суді Харківської області.

У прокуратурі додали, що зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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