У розвідці пояснили мету ударів по російських нафтопереробним заводам

Удари по НПЗ суттєво впливають на забезпечення паливно-мастильними матеріалами російських окупаційних військ.

Фото: РБК

Вибухи на російських нафтобазах серйозно впливають на забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційних військ, які перебувають на території України. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в коментарі УП.

За його словами, мова йде як про сховища, так і про виробничі потужності об'єктів, які працюють на забезпечення російської армії.

"Кожен такий інцидент, який виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами зокрема окупаційного угрупування в Україні. І дає додатковий час і можливості для наших сил оборони, допомагає врятувати життя цивільних українців. Танки без палива не їдуть. І останні події яскраво свідчать, що процес відбувається і продовження буде", - зазначив Юсов.

Раніше ми писали, що дрони атакували відразу два нафтопереробні заводи у Самарській області рф.

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