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  1. В Украине

В разведке объяснили цель ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам

12:10, 16 марта 2024
Удары по НПЗ существенно влияют на обеспечение горюче-смазочными материалами российских оккупационных войск.
В разведке объяснили цель ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам
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Взрывы на российских нефтебазах серьезно влияют на обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационных войск, находящихся на территории Украины. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии УП.

По его словам, речь идет как о хранилищах, так и о производственных мощностях объектов, работающих на обеспечение российской армии.

"Каждый такой инцидент, который выводил из строя некоторые предприятия за последние недели или месяцы, сбивает темп снабжения горюче-смазочными материалами в частности оккупационной группировки в Украине. И дает дополнительное время и возможности для наших сил обороны, помогает спасти жизнь гражданских украинцев. Танки без топлива не уезжают. И последние события ярко свидетельствуют, что процесс происходит и продолжение будет", - отметил Юсов.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области рф.

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