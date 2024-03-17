$3000 за решение земельного вопроса: на Закарпатье на взятке погорел чиновник ОТГ

Чиновник требовал взятку за ускорение изменения целевого назначения земельных участков.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что на Закарпатье полицейские задержали чиновника ОТГ, который требовал взятку за ускорение изменения целевого назначения земельных участков.

За 3000 долларов неправомерной выгоды чиновник получал в два этапа.

13 марта полицейские задержали мужчину после получения 1 800 долларов и 15 000 гривен за непрепятствование и ускорение решения этого вопроса. Ранее правоохранители задокументировали получение еще 15 000 гривен.

Чиновнику ОТГ объявили подозрение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В департаменте отметили, что должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.