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«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

Які організації перевіряють пости українських користувачів у Facebook на предмет достовірності

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  1. В Україні

$3000 за вирішення земельного питання: на Закарпатті на хабарі погорів посадовець ОТГ

07:36, 17 березня 2024
Посадовець вимагав хабар за прискорення зміни цільового призначення земельних ділянок.
$3000 за вирішення земельного питання: на Закарпатті на хабарі погорів посадовець ОТГ
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Закарпатті поліцейські затримали посадовця ОТГ, який вимагав хабар за прискорення зміни цільового призначення земельних ділянок.

За 3000 доларів неправомірної вигоди посадовець отримував у два етапи.

13 березня поліцейські затримали чоловіка після одержання 1 800 доларів та 15 000 гривень за неперешкоджання та прискорення розв'язання цього питання. Раніше правоохоронці задокументували отримання ним ще 15 000 гривень.

Посадовцю ОТГ оголосили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У департаменті зазначили, що посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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