$3000 за вирішення земельного питання: на Закарпатті на хабарі погорів посадовець ОТГ

Посадовець вимагав хабар за прискорення зміни цільового призначення земельних ділянок.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Закарпатті поліцейські затримали посадовця ОТГ, який вимагав хабар за прискорення зміни цільового призначення земельних ділянок.

За 3000 доларів неправомірної вигоди посадовець отримував у два етапи.

13 березня поліцейські затримали чоловіка після одержання 1 800 доларів та 15 000 гривень за неперешкоджання та прискорення розв'язання цього питання. Раніше правоохоронці задокументували отримання ним ще 15 000 гривень.

Посадовцю ОТГ оголосили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У департаменті зазначили, що посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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