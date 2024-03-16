Дроны атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области рф: вспыхнули пожары, видео

Один дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, другой – Новокуйбышевский НПЗ.

Беспилотники утром 16 марта атаковали два НПЗ в Самарской области рф. После этого начались сильные пожары на местах попаданий. Соответствующие видео публикуют российские паблики.

Отмечается, что беспилотник в 6 утра по местному времени атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. Сейчас площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

Другой дрон атаковал Новокуйбышевский НПЗ. Там также возник пожар.

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