Дрони атакували відразу два нафтопереробні заводи у Самарській області рф: спалахнули пожежі, відео

Один дрон атакував нафтопереробний завод в Сизрані, інший — Новокуйбишівський НПЗ.

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Безпілотники вранці 16 березня атакували два НПЗ у Самарській області рф. Після цього почали сильні пожежі на місцях влучень. Відповідні відео публікують російські пабліки.

Зазначається, що безпілотник о 6-й ранку за місцевим часом атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів.

Інший дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа.

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