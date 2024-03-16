На Прикарпатті незаконно видобули гравію на понад 900 тисяч гривень

Ділки без жодних дозвільних документів видобували піщано-гравійну суміш на території гідрологічного заказника місцевого значення.

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На Прикарпатті викрили злочинну групу, яка завдала збитків на понад 900 тисяч грн через незаконний видобуток гравію. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Як стало відомо, організатор групи із трьома спільниками без жодних дозвільних документів видобували піщано-гравійну суміш на території гідрологічного заказника місцевого значення «Ріка Лімниця» в селищі Перегінське Калуського району.

Протиправну діяльність вони проводили упродовж квітня-серпня 2023 року за допомогою спецтехніки, а видобуті корисні копалини продавали.

Заподіяні довкіллю збитки склали майже 900 тисяч грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

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