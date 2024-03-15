Кабмін затвердив порядок компенсацій великим інвесторам

На компенсації інвесторам заклали цього року 3 млрд грн.

Фото: КМУ

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Кабінет Міністрів 15 березня затвердив порядок компенсації за рахунок держави витрат інвесторів на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо покращувати умови для великих інвестиційних проєктів. Сьогодні затвердимо документ, який дає можливість інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури", – написав Шмигаль.

Він пояснив, що у випадку, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкта інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати.

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко зауважила, що це останній нормативний акт, необхідний для запуску державної програми підтримки проєктів із значними інвестиціями.

"Інвестори, які готові реалізувати в Україні проекти вартістю від 12 млн євро, отримають від нас максимальне сприяння та підтримку у вигляді супроводу, податкових та митних пільг, компенсації витрат вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або підключення до інженерно-транспортних мереж тощо", – цитує Свириденко пресслужба міністерства.

Вона нагадала, що у держбюджеті на 2024 рік передбачено на виплату таких компенсацій 3 мільярди гривень.

Отримати державну підтримку зможуть інвестори, які планують реалізувати в Україні проект вартістю від 12 млн євро, тривалістю реалізації до 5 років у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшої переробки чи збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров'я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, електронних комунікацій.

Наданню державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями передує:

- подання заявником (юридичною особою - резидентом або нерезидентом) до Мінекономіки заявки разом із відповідними документами на оцінку проекту із значними інвестиціями;

- проведення Мінекономіки оцінки інвестиційного проекту та надання висновку про доцільність/недоцільність його реалізації та укладення спеціального інвестиційного договору або відмову в укладенні;

- укладення спеціального інвестиційного договору, сторонами якого є Кабінет Міністрів, орган місцевого самоврядування (якщо державна підтримка надається таким органом для реалізації проекту із значними інвестиціями), інвестор із значними інвестиціями та заявник.

Для супроводу у підготовці та реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями заявник має звернутись до UkraineInvest за інформаційною та консультативною допомогою.

Інвестори можуть отримати від держави декілька видів підтримки, які складають до 30% від суми інвестиційного проекту із значними інвестиціями. Зокрема:

переважне право користування земельними ділянками державної або комунальної власності;

компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж;

податкові пільги;

безмитне ввезення необхідного обладнання;

звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Проекти мають передбачати будівництво, модернізацію, технічне або технологічне переоснащення відповідних об'єктів інвестування та створення нових робочих місць. Інвестору потрібно створити принаймні:

10 нових робочих місць із заробітною платою щонайменше на 50% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності;

або 30 нових робочих місць із зарплатою щонайменше на 30% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності;

або 50 нових робочих місць із зарплатою щонайменше на 15% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності.

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