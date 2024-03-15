Кабмин утвердил порядок компенсаций крупным инвесторам

На компенсации инвесторам в этом году заложили 3 млрд грн.

Кабинет Министров 15 марта утвердил порядок компенсации за счет государства расходов инвесторов на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжаем улучшать условия для крупных инвестиционных проектов. Сегодня утвердим документ, позволяющий инвесторам получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры", - написал Шмыгаль.

Он пояснил, что в случае, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию к своему заводу или другому объекту инвестиций, то государство компенсирует ему эти расходы.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что это последний нормативный акт, необходимый для запуска государственной программы поддержки проектов с крупными инвестициями.

"Инвесторы, которые готовы реализовать в Украине проекты стоимостью от 12 млн. евро, получат от нас максимальное содействие и поддержку в виде сопровождения, налоговых и таможенных льгот, компенсации затрат стоимости построенных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры или подключения к инженерно-транспортным сетям и т.п." ", – цитирует Свириденко пресс-служба министерства.

Она напомнила, что в госбюджете на 2024 год предусмотрено на выплату таких компенсаций 3 миллиарда гривен.

Получить государственную поддержку смогут инвесторы, которые планируют реализовать в Украине проект стоимостью от 12 млн евро, продолжительностью реализации до 5 лет в сферах перерабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых для дальнейшей переработки или обогащения, транспорта, логистики, образования, научной деятельности, здравоохранения, обращение с отходами, искусства, культуры, туризма, спорта, электронных коммуникаций.

Предоставлению государственной поддержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями предшествует:

- представление заявителем (юридическим лицом - резидентом или нерезидентом) в Минэкономики заявки вместе с соответствующими документами на оценку проекта со значительными инвестициями;

- проведение Минэкономики оценки инвестиционного проекта и предоставление заключения о целесообразности/нецелесообразности его реализации и заключении специального инвестиционного договора или отказе в заключении;

- заключение специального инвестиционного договора, сторонами которого есть Кабинет Министров, орган местного самоуправления (если государственная поддержка предоставляется таким органом для реализации проекта со значительными инвестициями), инвестор со значительными инвестициями и заявитель.

Для сопровождения в подготовке и реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями заявитель должен обратиться в UkraineInvest за информационной и консультативной помощью.

Инвесторы могут получить от государства несколько видов поддержки, составляющих до 30% от суммы инвестиционного проекта со значительными инвестициями. В частности:

преимущественное право пользования земельными участками государственной или коммунальной собственности;

компенсацию затрат на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и затрат на подключение к инженерно-транспортным сетям;

налоговые льготы;

беспошлинный ввоз необходимого оборудования;

освобождение от возмещения утрат лесохозяйственного производства.

Проекты должны включать в себя строительство, модернизацию, техническое или технологическое переоснащение соответствующих объектов инвестирования и создание новых рабочих мест. Инвестору нужно создать по крайней мере:

10 новых рабочих мест с заработной платой по меньшей мере на 50% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности;

или 30 новых рабочих мест с зарплатой по меньшей мере на 30% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности;

или 50 новых рабочих мест с зарплатой по меньшей мере на 15% выше средней зарплаты в регионе по такому же виду деятельности.

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