На Прикарпатье незаконно добыли гравия более чем на 900 тысяч гривен

Дельцы без разрешительных документов добывали песчано-гравийную смесь на территории гидрологического заказника местного значения.

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На Прикарпатье разоблачили преступную группу, нанесшую ущерб более чем на 900 тысяч грн из-за незаконной добычи гравия. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Как стало известно, организатор группы с тремя сообщниками без всяких разрешительных документов добывали песчано-гравийную смесь на территории гидрологического заказника местного значения «Река Лимница» в поселке Перегинское Калушского района.

Противоправную деятельность они проводили в течение апреля-августа 2023 с помощью спецтехники, а добытые полезные ископаемые продавали.

Нанесенный окружающей среде ущерб составил почти 900 тысяч грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер подозреваемым.

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