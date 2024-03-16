Практика судів

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Військово-транспортний обов'язок можуть поширити на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії

Стало відомо, за яких умов громадяни мають надати своє авто або човен задля виконання військово-транспортного обов’язку.

Цитування чи плагіат: Верховний Суд розглянув справу авторки автореферату дисертації, який без її дозволу розмістив університет

Суди не врахували, що умовою для правомірності цитування є зазначення імені автора твору та джерела, з якого та чи інша цитата запозичується, що має вказати на походження процитованого твору, який використовується без дозволу автора.

Під час засідання у ВАКС Всеволод Князєв заявив, що оперативно-розшукові заходи щодо фігурантів Олега Горецького та Кирила Горбурова проводилися з листопада 2022 року

Захисник Всеволода Князєва звернувся до суду з клопотанням про витребування від Офісу Генпрокурора повних відомостей з ЄРДР, адже в матеріалах кримінального провадження відсутні докази реєстрації в ЄРДР епізоду одержання неправомірної вигоди, в якому обвинувачується Всеволод Князєв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію засуджених

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, КПК та інших законодавчих актів щодо мобілізації засуджених.

Пред’явлення військового квитка при перетині кордону – Комітет підтримав виключення норми з законопроекту про мобілізацію

Разом з тим, Державна прикордонна служба і без закону про мобілізацію застосовує відповідну практику.

  1. У світі

Дрони атакували відразу два нафтопереробні заводи у Самарській області рф: спалахнули пожежі, відео

08:30, 16 березня 2024
Один дрон атакував нафтопереробний завод в Сизрані, інший — Новокуйбишівський НПЗ.
Дрони атакували відразу два нафтопереробні заводи у Самарській області рф: спалахнули пожежі, відео
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Безпілотники вранці 16 березня атакували два НПЗ у Самарській області рф. Після цього почали сильні пожежі на місцях влучень. Відповідні відео публікують російські пабліки.

Зазначається, що безпілотник о 6-й ранку за місцевим часом атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів.

Інший дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа.

 

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