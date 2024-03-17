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Забил до смерти родного отца: в Харьковской области будут судить злоумышленника

07:00, 17 марта 2024
Обвиняемый избивал отца табуреткой по голове, а затем продолжил наносить удары кулаками рук.
Забил до смерти родного отца: в Харьковской области будут судить злоумышленника
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В Харьковской области правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины по факту умышленного убийства.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 17 января в с. Огиевка Красноградского района в жилом доме сын на бытовке поссорился со своим 55-летним отцом.

Однако конфликт словами не кончился. Сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнул отца, сидевшего на табуретке, от чего тот упал на пол лицом.

Обвиняемый взял табуретку и начал избивать отца ею по голове, а затем продолжил наносить удары кулаками рук. От полученных травм отец скончался на месте.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Его будут судить в Сахновщинском районном суде Харьковской области.

В прокуратуре добавили, что злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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