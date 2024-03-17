Купівля-продаж майна: навіщо укладають попередній договір, перш ніж підписати основний

Частіше покупець та продавець обмежуються основним договором, проте Цивільним кодексом України передбачена можливість укладення попереднього.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило громадянам, навіщо при купівлі-продажу майна укладають попередній договір, перш ніж підписати основний. Про це інформує пресслужба відомства.

Одним зі способів юридичного врегулювання відносин на ринку нерухомості є підписання договору купівлі-продажу. Ця правова форма засвідчення волі сторін може складатися з двох окремих документів: основного та попереднього.

Частіше покупець та продавець обмежуються основним договором, проте Цивільним кодексом України передбачена можливість укладення попереднього. Його суть полягає в наданні певних гарантій щодо посвідчення основного правочину найближчим часом.

Особливу користь від попередньої домовленості можна отримати, якщо у сторін або у когось одного відсутні всі необхідні документи для укладання основного договору (наприклад при купівлі-продажу нерухомого майна, яке перебуває на етапі будівництва). Всі його істотні умови, що не встановлені попереднім договором, погоджуються в порядку, визначеному сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства. Попередній договір, так само як і основний, можна посвідчувати у нотаріуса, а якщо предметом угоди є нерухомість, то ця процедура отримує обов’язковий характер.

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