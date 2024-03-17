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  1. В Україні

Купівля-продаж майна: навіщо укладають попередній договір, перш ніж підписати основний

07:54, 17 березня 2024
Частіше покупець та продавець обмежуються основним договором, проте Цивільним кодексом України передбачена можливість укладення попереднього.
Купівля-продаж майна: навіщо укладають попередній договір, перш ніж підписати основний
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило громадянам, навіщо при купівлі-продажу майна укладають попередній договір, перш ніж підписати основний. Про це інформує пресслужба відомства.

Одним зі способів юридичного врегулювання відносин на ринку нерухомості є підписання договору купівлі-продажу. Ця правова форма засвідчення волі сторін може складатися з двох окремих документів: основного та попереднього.

Частіше покупець та продавець обмежуються основним договором, проте Цивільним кодексом України передбачена можливість укладення попереднього. Його суть полягає в наданні певних гарантій щодо посвідчення основного правочину найближчим часом.

Особливу користь від попередньої домовленості можна отримати, якщо у сторін або у когось одного відсутні всі необхідні документи для укладання основного договору (наприклад при купівлі-продажу нерухомого майна, яке перебуває на етапі будівництва). Всі його істотні умови, що не встановлені попереднім договором, погоджуються в порядку, визначеному  сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства. Попередній договір, так само як і основний,  можна посвідчувати у нотаріуса, а якщо предметом угоди є нерухомість, то ця процедура отримує обов’язковий характер.

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