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Греція приєдналася до коаліції з розмінування України

13:05, 16 березня 2024
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас наголосив на підтримці України і додав, що радий приєднатися до Коаліції з розмінування.
Греція приєдналася до коаліції з розмінування України
Фото: Генштаб
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Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва. Про це повідомив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, передає Міноборони Греції.

"Я почну з ситуації в Україні і підтверджую нашу позицію, що ми розглядаємо вторгнення в Україну як грубе порушення її національного суверенітету і міжнародного права. І ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим (Литви - ред.) керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі", - зазначив Нікос Дендіас на зустрічі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

Загалом у цій коаліції буде 20 країн — членів НАТО. Її головне завдання — допомога як у гуманітарному розмінуванні на звільнених територіях, так і в бойовому розмінуванні на лінії зіткнення.

Раніше ми писали, що на розмінування правого берега Херсонщини піде щонайменше два роки. 

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