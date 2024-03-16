Міністр оборони Греції Нікос Дендіас наголосив на підтримці України і додав, що радий приєднатися до Коаліції з розмінування.

Фото: Генштаб

Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва. Про це повідомив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, передає Міноборони Греції.

"Я почну з ситуації в Україні і підтверджую нашу позицію, що ми розглядаємо вторгнення в Україну як грубе порушення її національного суверенітету і міжнародного права. І ми раді, що нещодавно приєдналися до Коаліції з розмінування під вашим (Литви - ред.) керівництвом і підписали угоду у вашій присутності в Брюсселі", - зазначив Нікос Дендіас на зустрічі з литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

Загалом у цій коаліції буде 20 країн — членів НАТО. Її головне завдання — допомога як у гуманітарному розмінуванні на звільнених територіях, так і в бойовому розмінуванні на лінії зіткнення.

Раніше ми писали, що на розмінування правого берега Херсонщини піде щонайменше два роки.

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