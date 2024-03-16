Пенсіонер бажає зареєструватись ФОП: чи виплачуватимуть далі пенсію

Що слід знати про виплату пенсій у разі реєстрації та провадження підприємницької діяльності.

Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області пояснює, чи припиниться виплата пенсії фізособі у разі здійснення реєстрації та провадження підприємницької діяльності.

Повідомляється, що пунктом 2.4. постанови правління ПФУ від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що в разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що настає за днем звільнення з роботи.

Але відповідно до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою КМУ від 04.11.1993 №909, не передбачено право на пенсію за вислугу років фізичних осіб – підприємців, які займаються медичною практикою.

Отже, підстави для припинення виплати пенсії за вислугу років відсутні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.