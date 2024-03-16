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  1. В Україні

Пенсіонер бажає зареєструватись ФОП: чи виплачуватимуть далі пенсію

15:11, 16 березня 2024
Що слід знати про виплату пенсій у разі реєстрації та провадження підприємницької діяльності.
Пенсіонер бажає зареєструватись ФОП: чи виплачуватимуть далі пенсію
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Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області пояснює, чи припиниться виплата пенсії фізособі у разі здійснення реєстрації та провадження підприємницької діяльності.

Повідомляється, що пунктом 2.4. постанови правління ПФУ від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що в разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що настає за днем звільнення з роботи.

Але відповідно до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою КМУ від 04.11.1993 №909, не передбачено право на пенсію за вислугу років фізичних осіб – підприємців, які займаються медичною практикою.

Отже, підстави для припинення виплати пенсії за вислугу років відсутні.

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