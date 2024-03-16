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Более 50 государств осудили псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

15:46, 16 марта 2024
Совместное заявление подписали Европейский союз и 55 стран, среди которых США, Аргентина, Австралия, Грузия, Япония, Молдова, Южная Корея, Великобритания, Уругвай.
Более 50 государств осудили псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
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Более 50 стран-участниц ООН осудили так называемые "выборы" президента рф, которые проводит страна-агрессор на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

Совместное заявление подписали Европейский союз и 55 стран, среди которых США, Аргентина, Австралия, Грузия, Япония, Молдова, Южная Корея, Великобритания, Уругвай.

"Мы решительно осуждаем нелегитимные попытки рф организовать "выборы" президента рф  на временно оккупированных территориях международно признанной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является явным неуважением к принципам суверенитета и территориальной целостности. международным правом", - говорится в заявлении.

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