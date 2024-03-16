Более 50 государств осудили псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Совместное заявление подписали Европейский союз и 55 стран, среди которых США, Аргентина, Австралия, Грузия, Япония, Молдова, Южная Корея, Великобритания, Уругвай.

Более 50 стран-участниц ООН осудили так называемые "выборы" президента рф, которые проводит страна-агрессор на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

Совместное заявление подписали Европейский союз и 55 стран, среди которых США, Аргентина, Австралия, Грузия, Япония, Молдова, Южная Корея, Великобритания, Уругвай.

"Мы решительно осуждаем нелегитимные попытки рф организовать "выборы" президента рф на временно оккупированных территориях международно признанной территории Украины. Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является явным неуважением к принципам суверенитета и территориальной целостности. международным правом", - говорится в заявлении.

Страны призвали не признавать какое-либо изменение россией статуса Крыма, Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.