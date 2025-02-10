Суд у Німеччині призначив довічний строк подружжю, яке вбило двох українок, щоб викрасти немовля

Пара з Німеччини отримала довічний строк за вбивство українок, щоб викрасти дитину.

Фото: ipwatchdog.com

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У Німеччині подружжя, яке зізналося у вбивстві біженки з України та її матері з метою викрадення п'ятитижневої дитини, було засуджено до довічного ув'язнення, пише DW з посиланням на агентство DPA.

Видання нагадало, що у січні пара зізналася у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері з метою викрадення дитини.

За словами пари, після кількох викиднів і невдалого лікування від безпліддя вони задумали викрасти новонароджену дівчинку і видати її за свою доньку.

«Я шкодую про все, що зробив», – сказав чоловік, а його дружина додала: «Я зробила велику помилку».

Прокурори зазначили, що подружжя навмисно обрало своєю мішенню біженців з України, приєднавшись до групи в Telegram, щоб запропонувати допомогу з перекладом. Українка жила з матір'ю і дитиною в гуртожитку для біженців, коли вона познайомилася з цією парою.

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