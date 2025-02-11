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38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень — на Буковині судитимуть державного виконавця

07:55, 11 лютого 2025
Держвиконавець одержав хабар за вплив на рішення свого колеги щодо закриття виконавчих проваджень стосовно боржника.
38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень — на Буковині судитимуть державного виконавця
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На Буковині судитимуть державного виконавця, який отримав 38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно державного виконавця одного з відділів державної виконавчої служби в Чернівецькій області  за фактом одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, держвиконавець одержав 38000 гривень неправомірної вигоди за вплив на рішення свого колеги щодо закриття виконавчих проваджень стосовно боржника.

Неправомірні кошти були перераховані на банківський рахунок обвинуваченого.

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