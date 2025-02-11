38 тысяч гривен за закрытие исполнительных производств — на Буковине будут судить государственного исполнителя

Госисполнитель получил взятку за влияние на решение своего коллеги по закрытию исполнительных производств в отношении должника.

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На Буковине будут судить государственного исполнителя, получившего 38 тысяч гривен за закрытие исполнительных производств. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Черновицкой области по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, госисполнитель получил 38 000 гривен неправомерной выгоды за влияние на решение своего коллеги по закрытию исполнительных производств в отношении должника.

Неправомерные денежные средства были перечислены на банковский счет обвиняемого.

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