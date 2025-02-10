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Е-пенсионное удостоверение — как подтвердить автоматическое продление срока инвалидности

21:31, 10 февраля 2025
Если у гражданина бумажное пенсионное удостоверение, то он может сформировать его электронное отображение в приложении Дія.
Е-пенсионное удостоверение — как подтвердить автоматическое продление срока инвалидности
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Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что в связи с этим всем людям с инвалидностью, которые должны были проходить повторный осмотр после 1 января, но не смогли сделать это вовремя, срок инвалидности автоматически продлен до момента принятия решения по результатам оценки, но не дольше 1 июля 2025 года.

Как документально подтвердить это продление?

На примере пенсионного удостоверения.

Самое удобное – в электронной форме!

В пенсионном удостоверении указывается срок его действия, фактически является сроком, на который продлена выплата пенсии по инвалидности.

Как получить электронное пенсионное удостоверение?

- Если у вас бумажное пенсионное удостоверение, вы можете сформировать его электронное отображение в приложении Дія.

- Если у вас есть е-пенсионное удостоверение, оно также будет отражать актуальный срок действия.

- Если ваше удостоверение оформлено в виде платежной карты Ощадбанка, оно действует до истечения его срока действия или до замены на новое.

Как добавить пенсионное удостоверение в Дії?

- Открыть приложение Дія

- Провернуть к карточкам документов

- Нажать «Добавить документ» → «Пенсионное удостоверение»

- Выбрать «Добавить удостоверение»

После этого в приложении появится удостоверение с новым сроком действия.

А если у меня бумажное удостоверение, не отражающееся в Дії?

Вы можете заменить его на е-пенсионное удостоверение, подав заявку через веб-портал Пенсионного фонда Украины или обратившись в сервисный центр ПФУ.

Кроме того, в Минздраве сообщили процедуру обжалования решения экспертной команды, которая заменила МСЭК.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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Минздрав пенсия пенсия в Украине

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