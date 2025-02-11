Какие действия работодателя и работника после демобилизации работника – разъяснение Гоструда

За такими работниками работодатели должны хранить место работы.

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Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, какие действия работодателя и работника после демобилизации работника.

После увольнения с военной службы работник должен приступить к работе по предыдущему месту работы.

За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц - предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

Гарантии для демобилизованных работников предусмотрены ст. 119 КЗоТ.

Эти гарантии сохраняются также за работниками, которые во время прохождения военной службы получили ранения (другие повреждения здоровья) и находятся на лечении в медицинских учреждениях, а также попали в плен или признаны безвестно отсутствующими, на срок до дня, следующего за днем ​​их взятия на военный учет в районных (городских) территориальных центрах и Службы внешней разведки Украины после их освобождения от военной службы в случае окончания ими лечения в медицинских учреждениях независимо от срока лечения, возвращения из плена, появления их после признания безвестно отсутствующими или до дня объявления судом их умершими.

Законом предусмотрена обязанность работника после демобилизации встать на военный учет. Окончанием воинской службы для военнообязанных является день исключения военнослужащих из списков личного состава воинской части, о чем делается соответствующая запись военного билета.

Даты начала и окончания военной службы, указанные в военном билете, определяют период, на который на работника распространяются гарантии сохранения места работы и должности.

Согласно ч. 2 ст. 24 Закона Украины от 25.03.1992 №2232-XII «О воинской обязанности и военной службе», окончанием прохождения военной службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Документ, подтверждающий призыв и прохождение военной службы военнослужащим в особый период, а также подтверждающий призыв во время мобилизации резервистов и военнообязанных, является военный билет, в котором в соответствующих разделах делаются служебные отметки.

О возвращении на работу работнику нужно написать заявление, ведь оно будет определять дату возвращения работника на работу. После этого работодатель из заявления выдает приказ о выходе работника на работу в связи с демобилизацией.

В случаях, когда на месте демобилизованного работника работает другой работник по срочному трудовому договору, работодатель выдает приказ об увольнении с работы на основании п. 2 ст. 36 КЗоТ в связи с истечением срока трудового договора. Днем окончания срочного трудового договора, соответственно и днем ​​увольнения, возврат демобилизованного работника на работу.

Согласно ст. 9 Закона Украины «Об отпусках», период прохождения военной службы с 19 июля 2022 года не засчитывается в стаж работы для ежегодного основного отпуска.

Также необходимо помнить о том, что согласно ч. 1 ст. 25 Закона Украины «Об отпусках» работники, приступившие к работе после увольнения с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации, имеют право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней.

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