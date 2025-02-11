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Смерть 5-летнего мальчика из-за удаления зубов во Львове — врачу-анестезиологу объявлено подозрение

07:00, 11 февраля 2025
Во время лечения зубов в частной клинике Львова мальчик впал в кому и через месяц умер, не приходя в сознание.
Смерть 5-летнего мальчика из-за удаления зубов во Львове — врачу-анестезиологу объявлено подозрение
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Во Львове врачу-анестезиологу сообщили о подозрении из-за смерти 5-летнего мальчика после удаления молочных зубов. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в декабре 2023 года во время лечения зубов в одной из частных клиник Львова пятилетний мальчик впал в кому. Почти через месяц, несмотря на принятые врачами меры, он умер в одной из больниц, не приходя в сознание.

Выяснено, что врач, который проводил анестезию, не имел для этого должного специализированного образования, квалификации для работы с детским населением и опыта.

Следовательно, из-за профессиональной халатности, выбрала ложную тактику анестезиологического обеспечения при стоматологическом вмешательстве. В дальнейшем это привело к тяжелым последствиям и смерти пациента.

Кроме этого, в августе 2023 года врач, имея действительный диплом, удостоверяющий право оказывать анестезиологические услуги взрослому населению, получил поддельный сертификат врача-специалиста по специальности «детская анестезиология».

Вдобавок к этому было получено еще удостоверение о повышении квалификации к диплому по направлению «детская анестезиология».

В дальнейшем фигурантка использовала эти документы для привлечения ее к оказанию медицинской помощи детям в частной стоматологической клинике, отметили в ОГП.

Подозреваемый инкриминируют занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, осуществляемое лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования, если это повлекло за собой тяжкие последствия для больного, ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, которое повлекло за собой ной, организацией и предоставляющий права с целью использования его поддельщиком или другим лицом, использование заведомо подложного документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

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ОГП Львов дети офис генерального прокурора

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