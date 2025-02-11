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Смерть 5-річного хлопчика через видалення зубів у Львові — лікарці-анестезіологу оголошено підозру

07:00, 11 лютого 2025
Під час лікування зубів у приватній клініці Львова хлопчик впав у кому і через місяць помер, не приходячи до тями.
Смерть 5-річного хлопчика через видалення зубів у Львові — лікарці-анестезіологу оголошено підозру
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У Львові лікарці-анестезіологу повідомили про підозру через смерть 5-річного хлопчика після видалення молочних зубів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2023 року під час лікування зубів в одній з приватних клінік Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому. Майже через місяць, незважаючи на вжиті лікарями заходи, він помер у одній з лікарень, не приходячи до тями.

З’ясовано, що лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти, кваліфікації для роботи із дитячим населенням та досвіду.

Відтак, через фахову недбалість, обрала помилкову тактику анестезіологічного забезпечення при стоматологічному втручанні. У подальшому це призвело до тяжких наслідків та смерті пацієнта.

Крім цього, у серпні 2023 року лікарка, маючи дійсний диплом, який засвідчував право надавати анестезіологічні послуги дорослому населенню, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча анестезіологія».

 Додатково до цього було отримане ще посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому за напрямком «дитяча анестезіологія».

У подальшому, фігурантка використала ці документи для залучення її до надання медичної допомоги дітям у приватній стоматологічній клініці, вказали в ОГП.

Підозрюваній інкримінують зайняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, використання завідомо підробленого документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади.

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ОГП Львів діти офіс генерального прокурора

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