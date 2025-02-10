Е-пенсійне посвідчення — як підтвердити автоматичне продовження строку інвалідності

Якщо у громадянина паперове пенсійне посвідчення, то він можете сформувати його електронне відображення в застосунку Дія.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що у зв’язку з цим усім людям з інвалідністю, які мали проходити повторний огляд після 1 січня, але не змогли зробити цього вчасно, строк інвалідності автоматично продовжено до моменту прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Як документально підтвердити це продовження?

На прикладі пенсійного посвідчення.

Найзручніше – в електронній формі!

У пенсійному посвідченні зазначається термін його дії, що фактично є строком, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності.

Як отримати електронне пенсійне посвідчення?

- Якщо у вас паперове пенсійне посвідчення, ви можете сформувати його електронне відображення в застосунку Дія.

- Якщо ви маєте е-пенсійне посвідчення, воно також відображатиме актуальний термін дії.

- Якщо ваше посвідчення оформлене у вигляді платіжної картки Ощадбанку, воно діє до закінчення його терміну дії або до заміни на нове.

Як додати пенсійне посвідчення в Дію?

- Відкрити застосунок Дія

- Прогорнути до карток документів

- Натиснути «Додати документ» → «Пенсійне посвідчення»

- Обрати «Додати посвідчення»

Після цього в застосунку відобразиться посвідчення з новим терміном дії.

А якщо у мене паперове посвідчення, яке не відображається в Дії?

Ви можете замінити його на е-пенсійне посвідчення, подавши заявку через вебпортал Пенсійного фонду України або звернувшись до сервісного центру ПФУ.

Крім того, у МОЗ повідомили процедуру оскарження рішення експертної команди, яка замінила МСЕК.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.