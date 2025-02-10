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ЄС перегляне свою багатомільярдну іноземну допомогу, бо не може дозволити собі бути «донором останньої інстанції» – Bloomberg

18:40, 10 лютого 2025
ЄС прагне реструктуризувати свою зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів
ЄС перегляне свою багатомільярдну іноземну допомогу, бо не може дозволити собі бути «донором останньої інстанції» – Bloomberg
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Європейський Союз проведе перегляд своєї багатомільярдної зовнішньої допомоги, щоб більш точно узгодити розподіл фінансування блоку з його зовнішньополітичними інтересами в умовах складного міжнародного середовища. Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до проекту документа, з яким ознайомився Bloomberg, Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, хоче стати більш трансакційною, оновивши зовнішню допомогу та зробивши її більш «цільовою для партнерів».

Блок прагне реструктуризувати свою зовнішню допомогу для забезпечення своїх стратегічних інтересів, включаючи зміцнення альянсів з однодумцями, забезпечення доступу до сировини та стримування прибуття мігрантів.

У проекті документа, який ще може бути внесений до презентації, зазначено, що загальний капітал ЄС, який традиційно становить близько 1% ВВП блоку, перевантажений, враховуючи низку вимог, від зеленого переходу до оборони. У найближчі тижні Комісія окреслить ідеї щодо покращення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік.

План комісії збігається з кроком Президента США Дональда Трампа щодо ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке щороку розподіляє за кордоном допомогу на десятки мільярдів доларів. У перший же день президент США оголосив про призупинення на 90 днів майже всієї іноземної допомоги.

ЄС та його країни-члени разом є найбільшим донором міжнародної допомоги у світі, надавши майже 96 мільярдів євро (99 мільярдів доларів) у 2023 році, тоді як США витратили майже 72 мільярди доларів на зовнішню підтримку.

Як зазначає видання, ЄС хоче використовувати зростаюче сприйняття блоку як надійного партнера порівняно з Пекіном чи адміністрацією Дональда Трампа, уникаючи при цьому ролі «донора останньої інстанції».

«Імпульс правильний для того, щоб ЄС запропонував правильні стимули партнерам», — заявив на початку лютого комісар з питань міжнародного партнерства Йозеф Сікела.

Довгостроковий бюджет ЄС у трильйони євро, одна з найбільш суперечливих дискусій у блоці, цього разу стане складнішим, оскільки 30 мільярдів євро боргу з фонду відновлення пандемії потрібно повертати щорічно, а більшість країн-членів також хочуть значного фінансування оборони.

У проекті документа викладено деякі ідеї щодо вирішення пріоритетів блоку, включаючи ключові реформи та інвестиції для кожної країни-члена, фонд конкурентоспроможності для підтримки стратегічних технологій і надійні гарантії для захисту верховенства права. Комісія має намір представити свою наступну довгострокову бюджетну пропозицію в липні, щоб дати достатньо часу для консультацій.

Автор: Наталя Мамченко

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ЄС

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ЄС перегляне свою багатомільярдну іноземну допомогу, бо не може дозволити собі бути «донором останньої інстанції» – Bloomberg

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