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В Голосеевском районе Киева из-за аварии 50 домов остались без тепла

10:26, 26 февраля 2025
Из-за повреждения трубопровода магистральной теплосети приостановили подачу тепла в 50 жилых домов.
В Голосеевском районе Киева из-за аварии 50 домов остались без тепла
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В Киеве из-за повреждения трубопровода магистральной теплосети приостановили подачу тепла в 50 жилых домов в Голосеевском районе. Об этом сообщили в КГГА.

Как указывается, повреждение произошло утром 26 февраля по улице Василия Касияна в Голосеевском районе. Там работает аварийно-восстановительная бригада и привлечена вся необходимая для ремонта техника. Аварию уже локализовали.

Учитывая погодные условия, работы планируют завершить в максимально сжатые сроки – в течение суток.

На время ремонтных работ временно приостановили подачу тепла в 50 жилых домов в Голосеевском районе. Сразу после устранения повреждения начнут подачу теплоносителя в здания.

Только вчера стало известно, что Киев планирует направить около 400 млн грн на замену аварийных тепловых сетей.

Напомним, что 24 февраля в Киеве два микрорайона остались без отопления из-за повреждения теплосети.

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Киев

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