В Україні офіційно визнали військово-технологічний спорт

Дрони, роботи та кіберпростір – в Україні з’явився військово-технологічний спорт.

Фото: mms.gov.ua

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Міністерство молоді та спорту України визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту. Ця дисципліна об’єднує змагання у чотирьох напрямах: повітря, земля, вода та кіберпростір, повідомляє відомство.

Спортсмени змагатимуться в керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у таких дисциплінах, як перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження та комбіновані місії. Розвитком цього напрямку опікуватиметься Федерація військово-технологічного спорту України.

Очікується, що участь у змаганнях дозволить молодим інженерам, програмістам, операторам дронів та аналітикам розвивати свої навички, а студенти технічних спеціальностей отримають практичний досвід роботи з інноваційними технологіями. Крім того, військово-технологічний спорт відкриває нові можливості для ветеранів, які зможуть передавати свій досвід, брати участь у змаганнях та тестувати сучасні розробки.

Офіційне визнання цього виду спорту сприятиме організації змагань на національному та міжнародному рівнях, а також його інтеграції у навчальні програми технічних університетів та військових закладів.

«Україна має унікальний досвід та прагне стати світовим лідером у військово-технологічному спорті. Попереду – створення професійних ліг, міжнародні турніри та залучення партнерів для розвитку виду спорту», – зазначили у Міністерстві молоді та спорту.

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