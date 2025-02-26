У США з'ясовують, хто є юридичним керівником DOGE

Фактично DOGE керує Ілон Маск, але юридично виконує обов'язки інша особа — WP.

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Виконуючою обов’язки адміністратора відомства з підвищення ефективності роботи уряду США (DOGE), пов’язаного з Ілоном Маском, є Емі Глісон. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназване джерело у Білому домі.

Відомо, що Глісон під час першого терміну Дональда Трампа працювала спеціалістом із цифрових послуг у Службі цифрових технологій США – формальній попередниці DOGE, на основі якої було створено відомство. Пізніше вона обіймала посаду директора з продуктів у медичній компанії Russell Street Ventures підприємця Бреда Сміта, який є консультантом DOGE.

Сама ж Глісон відмовилася коментувати своє призначення виконуючим обов’язки адміністратора DOGE, передає CBS News.

Раніше американські ЗМІ із посиланням на судові документи зазначали, що Ілон Маск не є співробітником DOGE і «формально не має над ним влади».

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила у відповідь на запитання журналістів, що не буде «розкривати з трибуни» ім'я керівника DOGE. Водночас вона підтвердила, що Ілон Маск візьме участь у засіданні уряду США 26 лютого, на якому буде присутня «вся адміністрація».

Як зазначали ЗМІ, Маск є «особливим державним службовцем» та старшим радником президента США.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск вимагав звіти про роботу від федеральних службовців США. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка.

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