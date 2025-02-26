Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

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Адвокати у соціальних мережах масово повідомляють про невірне відображення часу призначених судових засідань в додатку Дія.

«Судове засідання відображається в Дії з різницею у дві години від реального призначеного часу» - зазначають адвокати.

У ДП «Дія» поки не пояснили, чи має місце збій та чи буде виправлено цю помилку.

Нагадаємо, 28 грудня 2021 року розпочато надсилання повідомлень про дату та час проведення судових засідань, в яких стороною по справі є користувач мобільного застосунку «Дія».

Автор: Наталя Мамченко

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