Рада приняла закон о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей

Кабмин сможет урегулировать все вопросы относительно порядка признания результатов обучения, полученных гражданами Украины путем формального или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей.

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Верховная Рада 26 февраля приняла в целом изменения в Закон «О полном общем среднем образовании» о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за границей (законопроект 12375).

В соответствии с изменениями граждане Украины имеют право на признание результатов обучения, полученных ими путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, расположенных за границей (кроме государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом), в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Как отмечали авторы, значительная часть граждан Украины продолжают проживать (находиться) и получать общее среднее образование за рубежом.

Вместе с тем, существующий механизм признания результатов обучения, полученных путем формального и/или неформального образования, направлен на обеспечение индивидуальной образовательной траектории каждого лица в пределах Украины и является недостаточным и неадекватным для признания результатов обучения граждан Украины, получающих соответствующие знания, умения, навыки и другие компетентности.

Следовательно, в результате принятия закона Кабмин сможет урегулировать все вопросы относительно порядка признания результатов обучения, полученных гражданами Украины путем формального или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, находящихся за границей.

Автор: Наталя Мамченко

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