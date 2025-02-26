Суддя Верховного Суду Семен Стеценко вийшов з громадянства РФ у 2005 році – Верховний Суд

У Верховному Суді пояснили, що суддя Верховного Суду Семен Стеценко мав громадянство РФ до 2005 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд опублікував результати перевірки СБУ стосовно того, чи мав суддя Верховного Суду Семен Стеценко громадянство РФ.

Як пояснили у Верховному Суді, 21 січня 2025 року Семен Стеценко направив до Служби безпеки України звернення щодо перевірки зазначених тверджень.

25 лютого 2025 року за результатами відповідної перевірки СБУ повідомила, що суддя Верховного Суду Стеценко Семен Григорович є громадянином України. З громадянства Російської Федерації він добровільно вийшов 15 березня 2005 року.

«Отже, приводи для подальших маніпуляцій фактом наявності в судді Верховного Суду іноземного громадянства вичерпані», підсумували у Верховному Суді.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.