Без телефонів у школах — Данія готує нові обмеження для учнів

Влада Данії готує законодавчі зміни, які заборонять учням приносити свої смартфони до школи.

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Уряд Данії планує запровадити законодавчі зміни, що зобов’яжуть школи заборонити мобільні телефони для учнів.

Також є рекомендація, щоб діти до 13 років взагалі не мали власних смартфонів чи планшетів.

Як повідомляє The Guardian, обмеження мобільних пристроїв серед дітей – частина загальноєвропейської тенденції до посилення контролю за використанням соцмереж та гаджетів.

Спеціальна комісія з добробуту, ініційована прем’єр-міністром Метте Фредеріксен у 2023 році, нещодавно оприлюднила звіт, у якому йдеться про дисбаланс між цифровим і реальним життям дітей та підлітків. У документі представлено 35 рекомендацій для покращення ситуації, серед яких – законодавча заборона смартфонів у навчальних закладах та позашкільних клубах.

Міністр освіти Маттіас Тесфає вважає, що школа має залишатися простором для навчання, а не бути продовженням підліткової кімнати. Телефони, на його думку, не потрібні ні під час занять, ні на перервах.

Законодавчі зміни вже готуються, проте місцева влада зможе робити винятки для дітей з особливими освітніми потребами.

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