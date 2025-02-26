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Верховная Рада приняла закон о новых судах СОАС и СААС – какие требования к кандидатам в судьи

14:00, 26 февраля 2025
Зарплата судей СОАС и СААС должна быть не менее 131 тысячи грн.
Верховная Рада приняла закон о новых судах СОАС и СААС – какие требования к кандидатам в судьи
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26 февраля Верховная Рада приняла в целом закон относительно основ создания Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда (законопроект 12368-1). Он регулирует требования к кандидатам в судьи, порядок их отбора с участием Экспертного совета, а также подсудность дел.

Конкурс на занятие должностей судей Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС) будет объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона о создании этих двух судов.

Однако сам закон о создании этих судов еще не принят – по процедуре отдельный законопроект именно о создании судов должен внести в парламент Президент Украины.

Таким образом, в будущем конкурсе на занятие вакантной должности судьи СОАС может участвовать лицо, которое соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в СОАС, а также отвечает одному из следующих требований:

  1. имеет стаж работы на должности судьи не менее 5 лет;
  2. имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права на должностях государственной службы категории «А», «Б» в органах государственной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, не менее 7 лет;
  3. имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в публично-правовых спорах в административных судах, не менее 7 лет;
  4. имеет ученую степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет;
  5. имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) согласно требованиям, определенным в подпунктах 1–4 этого пункта, не менее 7 лет.

В конкурсе на занятие вакантной должности судьи Специализированного апелляционного административного суда может участвовать лицо, которое соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в СААС, а также отвечает одному из следующих требований:

  1. имеет стаж работы на должности судьи не менее 7 лет;
  2. имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права на должностях государственной службы категории «А», «Б» в органах государственной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, не менее 9 лет;
  3. имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в публично-правовых спорах в административных судах, не менее 9 лет;
  4. имеет ученую степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 9 лет;
  5. имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) согласно требованиям, определенным в подпунктах 1–4 этого пункта, не менее 9 лет.

Конкурс будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей при поддержке Экспертного совета.

В состав Экспертного совета войдут 3 человека, предложенные Советом судей Украины, и 3 человека, предложенные международными и иностранными организациями.

Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи СОАС, СААС критериям добропорядочности и профессиональной компетентности считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых по меньшей мере 2 предложены международными и иностранными организациями. То есть иностранные эксперты будут играть ключевую роль.

Если же Экспертный совет принял заключение о несоответствии кандидата или не смог принять такое заключение в случае равного количества голосов «за» и «против», вопрос соответствия кандидата критериям выносится на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии кандидата критериям добропорядочности и профессиональной компетентности в таком случае принимается большинством голосов совместного состава ВККС и Экспертного совета при условии, что за него проголосовали не менее 2 членов Экспертного совета, предложенных «международниками». В случае непринятия такого решения кандидат считается выбывшим из конкурса.

СОАС и СААС начнут работу при условии назначения не менее половины судей соответствующего суда.

Как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Ранее сообщалось, что СОАС и СААС получат помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). В настоящее время по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

Автор: Наталя Мамченко

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