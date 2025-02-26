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На понад 10 млн громадян з 1 березня чекає підвищення пенсії – як зростуть виплати

22:18, 26 лютого 2025
Також 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тисяч працюючих пенсіонерів.
На понад 10 млн громадян з 1 березня чекає підвищення пенсії – як зростуть виплати
Джерело фото: Getty Images/iStockphoto
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Уряд 25 лютого ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. Завдяки індексації для понад 10 млн громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%, повідомили у Мінсоцполітики.

Як вказується, розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін – 12%;  зростання середньої заробітної плати за 2022 – 2024 рр. – 11%. 

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

  • 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 672  тис. пенсіонерів силових відомств 
  • 98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
  • 79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати
  • 23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексованіщомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу). 

Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

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