З КПК можуть вилучити право слідчого судді відмовити у продовженні строку досудового розслідування до повідомлення підозри у разі необґрунтованості клопотання

З КПК можуть виключити норму, якою передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості – Комітет рекомендував прийняти законопроект в цілому.

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в другому читанні законопроект 11265 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів «щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану». Наразі фінальна редакція законопроекту не опублікована.

Втім, у прийнятій в жовтні за основу редакції пропонувалося прибрати право слідчого судді відмовити слідчому чи прокурору у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

А саме, виключити з Кримінального процесуального кодексу ч. 4 статті 295-1 КПК, якою передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вказують ініціатори, відповідно до Закону №3509-IX від 8 грудня 2023 року «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності САП» виключено ч. 2 статті 219 КПК та скасовані положення щодо обчислення строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру.

Водночас у частинах 2 та 4 статті 295-1 КПК залишаються положення щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, які також необхідно виключити. Зокрема ч. 4 передбачає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим же законопроектом 11265 пропонується законодавчо врегулювати питання щодо забезпечення здійснення кримінальних проваджень, які не завершилися ухваленням судового рішення по суті у зв’язку з тим, що матеріали кримінальних проваджень у цілому або їх окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації або знаходяться у володінні незаконних органів.

Автор: Наталя Мамченко

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