Из УПК могут изъять право следственного судьи отказать в продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае необоснованности ходатайства

Из УПК могут исключить норму, которой предусмотрено, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае его противоправности и необоснованности – Комитет рекомендовал принять законопроект в целом.

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении законопроект 11265 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс «об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения». Пока финальная редакция законопроекта не опубликована.

Впрочем, в принятой в октябре за основу редакции предлагалось убрать право следственного судьи отказать следователю или прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

А именно, исключить из Уголовного процессуального кодекса ч. 4 статьи 295-1 УПК, предусматривающую, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Как указывают инициаторы, в соответствии с Законом №3509-IX от 8 декабря 2023 года «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности САП» исключены ч. 2 статьи 219 УПК и отменены положения об исчислении сроков досудебного расследования с момента введения постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня уведомления о подозрении.

В то же время в частях 2 и 4 статьи 295-1 УПК остаются положения о продлении срока досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении, которое также необходимо исключить. В частности, ч. 4 предусматривает, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 11265 предлагается законодательно урегулировать вопросы по обеспечению осуществления уголовных производств, которые не завершились принятием судебного решения по существу в связи с тем, что материалы уголовных производств в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены в результате вооруженной агрессии, временной оккупации или находятся во владении незаконных органов.

Автор: Наталя Мамченко

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