В КГГА ответили, как будут объявлять минуту молчания в общественном транспорте Киева

Остановки пассажирского наземного транспорта не будет, но минуту молчания будут оглашать на остановке.

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В салонах автобусов, троллейбусов и трамваев будет раздаваться звуковое сообщение об объявлении общенациональной минуты молчания, однако остановки пассажирского наземного транспорта специально для трансляции сообщения не будет. Об этом сообщили в КГГА.

«Объявление будет продолжаться с 8:50 до 9:00 – в тот момент, когда транспорт будет на остановке. Водитель будет объявлять ее название, будет напоминать о минуте молчания и отъезжать от остановки. Подвижный состав будет курсировать по привычному расписанию», – подчеркнула исполняющая обязанности генерального директора КП «Киевпасстранс» Татьяна Тараско.

В частности, будет записан профессиональный аудиоролик, как и в метро. А там, где нет технической возможности, пассажирам о минуте молчания будут напоминать информационные наклейки. При этом приоритетными остаются сообщения о сигнале воздушной тревоги и технические сообщения о номере и направлении маршрута.

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