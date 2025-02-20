У КМДА відповіли, як будуть оголошувати хвилину мовчання в громадському транспорті Києва

Зупинки пасажирського наземного транспорту не буде, але хвилину мовчання будуть оголошувати на зупинці.

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У салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв лунатиме звукове повідомлення про оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, однак зупинки пасажирського наземного транспорту спеціально для трансляції повідомлення не буде. Про це повідомили у КМДА.

«Оголошення триватиме з 8:50 до 9:00 – у той момент, коли транспорт перебуватиме на зупинці. Водій оголошуватиме її назву, нагадуватиме про хвилину мовчання та від’їжджатиме від зупинки. Рухомий склад курсуватиме за звичним розкладом», – наголосила виконувачка обов’язків генерального директора КП «Київпастранс» Тетяна Тараско.

Зокрема, буде записано професійний аудіоролик, як і в метро. А там, де технічної можливості немає, пасажирам про хвилину мовчання нагадуватимуть інформаційні наліпки. При цьому пріоритетними лишаються повідомлення про сигнал повітряної тривоги та технічні повідомлення про номер і напрямок маршруту.

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