Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада отклонила законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание в результате войны

12:55, 26 февраля 2025
Законопроектом предлагалось, чтобы осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождали от дальнейшего отбывания наказания.
Верховная Рада отклонила законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание в результате войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 26 февраля отклонила законопроект 11265, представленный группой народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом, о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения.

В частности, законопроектом предлагалось, чтобы осужденные лица, не отбывшие в установленном законом порядке назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождались от дальнейшего отбывания этого наказания, кроме лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы или за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины, пыток, уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, если со дня вступления в законную силу такого обвинительного приговора истекли сроки.

Также предлагалось исключить из УПК норму, предусматривающую, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Законопроект по результатам голосования был отклонен.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о новых судах СОАС и СААС – какие требования к кандидатам в судьи

Зарплата судей СОАС и СААС должна быть не менее 131 тысячи грн.

Об остановке финансирования грантов заявил NED – фонд, который финансировался средствами США

Национальный фонд поддержки демократии (NED) прекращает финансирование проектов – в том числе в Украине.

Верховная Рада поддержала исключение нормы о содержании в изоляторах временного содержания полиции обвиняемых и осужденных

Также в ИВС Нацполиции не будут держать лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей – Рада приняла законопроект за основу.

Верховная Рада приняла закон о переименовании 103 судов в рамках декоммунизации

В Украине переименуют 103 суда в рамках декоммунизации — парламент принял закон.

Верховная Рада отклонила законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание в результате войны

Законопроектом предлагалось, чтобы осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождали от дальнейшего отбывания наказания.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області