Верховная Рада отклонила законопроект об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших наказание в результате войны

Законопроектом предлагалось, чтобы осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождали от дальнейшего отбывания наказания.

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Верховная Рада 26 февраля отклонила законопроект 11265, представленный группой народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом, о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения.

В частности, законопроектом предлагалось, чтобы осужденные лица, не отбывшие в установленном законом порядке назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождались от дальнейшего отбывания этого наказания, кроме лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы или за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины, пыток, уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, если со дня вступления в законную силу такого обвинительного приговора истекли сроки.

Также предлагалось исключить из УПК норму, предусматривающую, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Законопроект по результатам голосования был отклонен.

Автор: Наталя Мамченко

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