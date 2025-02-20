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В Украине переименуют 103 суда в рамках декоммунизации – Южненский суд станет Южновским, Калининский – Калиновским, а Краснолуцкий – Хрустальным

12:15, 20 февраля 2025
Комитет по правовой политике завершил работу над законопроектом о переименовании судов, и рекомендовал принять его в целом как закон.
В Украине переименуют 103 суда в рамках декоммунизации – Южненский суд станет Южновским, Калининский – Калиновским, а Краснолуцкий – Хрустальным
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Верховная Рада вскоре примет в целом как закон законопроект 12351 о переименовании 103 местных общих судов. Комитет ВР по вопросам правовой политики 20 февраля рекомендовал принять его во втором чтении.

Ранее переименование откладывалось, потому что должна была произойти оптимизация судов в рамках их новой карты, во время которой изменились бы их названия. Однако она из года в год откладывалась.

В качестве объяснения приводится необходимость приведения основ функционирования судов в соответствие с законами «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и т.д.

В частности авторы предлагают переименовать Южненский городской суд Одесской области в Южный, Малиновский районный суд Одессы в Хаджибейский, Новомосковский городской суд Днепропетровской области в Самаровский, Ленинский районный суд Днепропетровска в Новокодацкий, Самарский районный суд города Днепропетровска в Самарский районный суд города Днепра, Калининский районный суд города Донецка на Калиновский, Петровский районный суд Донецка на Трудовский и т.д.

Так, предлагается дополнить заключительные и переходные положения закона о судоустройстве нормой об изменении наименования местных общих судов, указав, что это не приводит к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.

Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования, и Государственной судебной администрации Украины в течение этих 30 дней будет поручено осуществить меры, связанные с изменением наименования местных общих судов, а также совершить действия по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

По мнению авторов, реализация переименования не нуждается в дополнительных бюджетных ассигнованиях.

Напомним, что ранее переименование откладывалось, потому что должна была произойти оптимизация судов, во время которой изменились бы их названия. Однако она из года в год откладывалась.

Ниже приводим перечень переименуемых местных общих судов – согласно версии, которая была принята в первом чтении. 

ПЕРЕЛІК місцевих загальних судів, що перейменовуються

В Автономній Республіці Крим:

  • Кіровський районний суд АРК на Іслямтерецький районний суд АРК
  • Красногвардійський районний суд АРК на Курманський районний суд АРК
  • Красноперекопський міськрайонний суд АРК на Перекопський міськрайонний суд АРК
  • Ленінський районний суд АРК на Єдикуйський районний суд АРК
  • Первомайський районний суд АРК на Джурчанський районний суд АРК
  • Совєтський районний суд АРК на Ічкінський районний суд АРК.

У місті Севастополі:

  • Гагарінський районний суд на Західний районний суд
  • Ленінський районний суд на Центральний районний суд
  • Нахімовський районний суд на Північний районний суд.

У Волинській області:

Володимир-Волинський міський суд на Володимирський міський суд.

У Дніпропетровській області:

  • Новомосковський міський суд на Самарівський міський суд
  • Орджонікідзевський міський суд на Покровський міський суд
  • Першотравенський міський суд на Шахтарський міський суд
  • Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська на Шевченківський районний суд міста Дніпра
  • Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська на Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра
  • Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська на Соборний районний суд міста Дніпра
  • Кіровський районний суд міста Дніпропетровська на              Центральний районний суд міста Дніпра
  • Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра
  • Ленінський районний суд міста Дніпропетровська на Новокодацький районний суд міста Дніпра
  • Самарський районний суд міста Дніпропетровська на Самарський районний суд міста Дніпра
  • Дніпропетровській районний суд на Слобожанський районний суд
  • Баглійський районний суд міста    Дніпродзержинська  на Південний районний суд міста Кам’янського
  • Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська на Дніпровський районний суд міста Кам’янського
  • Заводський районний суд міста Дніпродзержинська на Заводський районний суд міста Кам’янського
  • Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу на Металургійний районний суд міста Кривого Рогу
  • Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу на Покровський районний суд міста Кривого Рогу.

У Донецькій області:

  • Дзержинський міський суд на Торецький міський суд
  • Кіровський міський суд на Хрестівський міський суд
  • Краснолиманський міський суд на Лиманський міський суд
  • Красноармійський міськрайонний суд на Покровський міськрайонний суд
  • Першотравневий районний суд на Мангушський районний суд
  • Будьонновський районний суд міста Донецька на Шахтарський районний суд міста Донецька
  • Ворошиловський районний суд міста Донецька на Юзівський районний суд міста Донецька
  • Калінінський районний суд міста Донецька на Калинівський районний суд міста Донецька
  • Кіровський міський суд міста Донецька на Хрестівський міський суд міста Донецька
  • Кіровський районний суд міста Донецька на Рутченківський районний суд міста Донецька
  • Куйбишевський районний суд міста Донецька на Смолянський районний суд міста Донецька
  • Ленінський районний суд міста Донецька на Кальміуський районний суд міста Донецька
  • Петровський районний суд міста Донецька на Трудівський районний суд міста Донецька
  • Пролетарський районний суд міста Донецька на Чумаківський районний суд міста Донецька
  • Калинінський районний суд міста Горлівки на Кіндратівський районний суд міста Горлівки
  • Кіровський районний суд міста Макіївки на Шевченківський районний суд міста Макіївки
  • Совєтський районний суд міста Макіївки на Магістральний районний суд міста Макіївки
  • Червоногвардійський районний суд міста Макіївки на Калинівський районний суд міста Макіївки
  • Жовтневий районний суд міста Маріуполя на Центральний районний суд міста Маріуполя
  • Іллічівський районний суд міста Маріуполя на Кальміуський районний суд міста Маріуполя
  • Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя на Лівобережний районний суд міста Маріуполя.

У Житомирській області:

  • Червоноармійський районний суд на Пулинський районний суд
  • Новоград-Волинський міськрайонний суд на Звягельський міськрайонний суд
  • Володарсько-Волинський районний суд на Хорошівський районний суд.

У Запорізькій області:

  • Куйбишевський районний суд на Кам’янський районний суд
  • Жовтневий районний суд міста Запоріжжя на Олександрівський районний суд міста Запоріжжя
  • Ленінський районний суд міста Запоріжжя на Дніпровський районний суд міста Запоріжжя
  • Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя на Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя.

У Київській області:

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області на Переяславський міськрайонний суд Київської області.

У Кіровоградській області:

  • Ульяновський районний суд Кіровоградської області на Благовіщенський районний суд Кіровоградської області;
  • Кіровський районний суд міста Кіровограда на Фортечний районний суд міста Кропивницького
  • Ленінський районний суд міста Кіровограда на Подільський районний суд міста Кропивницького
  • Кіровоградський районний суд Кіровоградської області на Кропивницький районний суд Кіровоградської області

У Луганській області:

  • Новопсковський районний суд на Айдарський районний суд
  • Краснодонський міськрайонний суд на Сорокинський міськрайонний суд
  • Краснолуцький міський суд на Хрустальний міський суд
  • Кіровський міський суд на Голубівський міський суд
  • Стахановський міський суд на Кадіївський міський суд
  • Первомайський міський суд на Сокологірський міський суд
  • Свердловський міський суд на Довжанський міський суд
  • Сєвєродонецький міський суд на Сіверськодонецький міський суд
  • Артемівський районний суд міста Луганська на Шевченківський районний суд міста Луганська
  • Жовтневий районний суд міста Луганська на Індустріальний районний суд міста Луганська
  • Ленінський районний суд міста Луганська на Староміський районний суд міста Луганська.

У Львівській області:

Червоноградський міський суд Львівської області на Шептицький міський суд Львівської області.

У Миколаївській області:

  • Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд
  • Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд
  • Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва.

У Одеській області:

  • Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд
  • Южненський міський суд на Південнівський міський суд
  • Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд
  • Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд
  • Комінтернівський районний на Доброславський районний суд
  • Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд
  • Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси
  • Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси

У Полтавській області:

  • Ленінський районний суд міста Полтави на Подільський районний суд міста Полтави;
  • Октябрський районний суд міста Полтави на Шевченківський районний суд міста Полтави;
  • Комсомольський міський суд Полтавської області на Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області.

У Рівненській області:

Кузнецовський міський суд Рівненської області на Вараський міський суд Рівненської області.

У Харківській області:

  • Красноградський районний суд на Берестинський районний суд
  • Первомайський міськрайонний суд на Златопільський міськрайонний суд
  • Дзержинський районний суд міста Харкова на Шевченківський районний суд міста Харкова
  • Жовтневий районний суд міста Харкова на Новобаварський районний суд міста Харкова
  • Комінтернівський районний суд міста Харкова на Слобідський районний суд міста Харкова
  • Ленінський районний суд міста Харкова на Холодногірський районний суд міста Харкова
  • Московський районний суд міста Харкова на Салтівський районний суд міста Харкова
  • Орджонікідзевський районний суд міста Харкова на Індустріальний районний суд міста Харкова
  • Фрунзенський районний суд міста Харкова на Немишлянський районний суд міста Харкова
  • Червонозаводський районний суд міста Харкова на Основ'янський районний суд міста Харкова.

У Херсонській області:

  • Цюрупинський районний суд на Олешківський районний суд
  • Суворовський районний суд міста Херсона на Центральний районний суд міста Херсона
  • Комсомольський районний суд міста Херсона на Корабельний районний суд міста Херсона.

У Черкаській області:

  • Ватутінський міський суд на Багачевський міський суд
  • Катеринопільський районний суд на Калинопільський районний суд.

У Чернівецькій області:

Першотравневий районний суд міста Чернівців на Чернівецький районний суд міста Чернівців.

У Чернігівській області:

  • Щорський районний суд на Сновський районний суд.

 Автор: Наталя Мамченко

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