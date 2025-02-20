Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Высший совет правосудия 20 февраля рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.
Так, ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Маштака Кирилла Сергеевича – от должности судьи Самарского районного суда города Днепропетровска;
Агрикову Александру Владимировну – с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;
Царапору Александра Петровича – с должности судьи Немировского районного суда Винницкой области.
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