Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

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Высший совет правосудия 20 февраля рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

Так, ВСП решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Маштака Кирилла Сергеевича – от должности судьи Самарского районного суда города Днепропетровска;

Агрикову Александру Владимировну – с должности судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Царапору Александра Петровича – с должности судьи Немировского районного суда Винницкой области.

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