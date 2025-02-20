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ВСП внесет представление о назначении судьи в Васильковский горрайонный суд

12:08, 20 февраля 2025
ВСП внесет представление о назначении Константина Медведева на должность судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области.
ВСП внесет представление о назначении судьи в Васильковский горрайонный суд
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Высший совет правосудия 20 февраля принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении Медведева Константина Викторовича на должность судьи Васильковского горрайонного суда в Киевской области.

Напомним, что Высший совет правосудия 20 февраля 2025 года со второй попытки избрал председателя Высшего совета правосудия.

Интересно, что избрать Григория Усика на должность главы ВСП предложил член Совета правосудия Александр Сасевич, который во время предыдущей попытки избрания главы ВСП в январе был конкурентом Григория Усика.

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