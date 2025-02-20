ВРП внесе подання про призначення судді до Васильківського міськрайонного суду

ВРП внесе подання про призначення Костянтина Медведєва на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.

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Вища рада правосуддя 20 лютого ухвалила рішення про внесення подання Президентові України про призначення Медведєва Костянтина Вікторовича на посаду судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя 20 лютого 2025 року з другої спроби обрала голову Вищої ради правосуддя.

Цікаво, що обрати Григорія Усика на посаду голови ВРП запропонував член Ради правосуддя Олександр Сасевич, який під час попередньої спроби обрання голови ВРП у січні був конкурентом Григорія Усика.

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